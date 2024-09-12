Консультант по опасным грузам для производителя

Консультант по безопасности при перевозке опасных грузов должен быть у каждого перевозчика или грузоотправителя опасных грузов. Это требование ДОПОГ, и оно касается прежде всего безопасности. Но данный специалист, к тому же, очень полезен бизнесу производителя.

Во-первых, консультант поможет правильно классифицировать груз согласно международным стандартам. А это — снижение рисков штрафов со стороны контролирующих органов, исключение компенсации издержек при возникновении исков в результате возникновения аварийных ситуаций, отказ от соблюдения излишних требований.

Во-вторых, консультант способен проанализировать способы упаковки грузов с целью разработки оптимальных режимов перевозки в соответствии с изъятиями, что позволит снизить требования к перевозчикам и риски штрафов.

В-третьих, на консультанте по опасным грузам лежит задача анализа закупаемого оборудования, упаковки, транспортных средств. И оборудование, поставленное без заключения консультанта, вполне может вскоре оказаться на свалке.

Наконец, постоянное проведение консультаций повышает компетентность специалистов, связанных с опасными грузами, что в свою очередь выводит предприятие на более высокий уровень грамотности.

Фото: Опасник