Можно ли уменьшить количество огнетушителей?

Согласно 9.7.9.1 ДОПОГ с 2029 года транспортные средства FL и EX/III должны оборудоваться автоматической системой пожаротушения двигателя в обязательном порядке. Но добровольно можно комплектовать и сейчас. А освобождает ли это от необходимости наличия огнетушителя, предназначенного для тушения пожара в двигателе?

В соответствие с 8.1.4.1 ДОПОГ минимальное число огнетушителей должно быть два: один для тушения пожара в отсеке двигателя или кабине, а второй дополнительный.

Согласно 8.1.4.3 ДОПОГ, если транспортное средство оборудовано самосрабатывающей или легко приводимой в действие системой тушения двигателя, то переносной огнетушитель не обязательно должен быть пригоден для тушения пожара в двигателе.

Как видим, требование сформулировано относительно качественных характеристик огнетушителя, но не количественных. Таким образом, наличие автоматической системы тушения двигателя никак не влияет не только на количество огнетушителей, но и на их минимальную емкость.

Фото: Опасник