Идем на восток

Специалисты центра «Опасник» приняли участие в заседании рабочей группы по перевозкам опасных грузов между РФ и КНР. Делегацию из Китая принимало Министерство транспорта РФ. Заседание прошло в смешанном формате, который позволил подключить участников со всех уголков страны.

Перевозки опасных грузов между странами, присоединившимися к соглашению ДОПОГ регламентируются данным соглашением, а между странами, не присоединившимися, – двусторонними или многосторонними договорами. Китай к ДОПОГ не присоединился, поэтому между нашими странами заключено соглашение о международной перевозке опасных грузов.

Переговоры состояли из двух частей: технической и организационной. И ЭЦ «Опасник» считает, что целесообразно их разделить. Например, одним из вопросов было расширение перечня перевозимых опасных грузов. Если первоначально он состоял из нефтепродуктов и сжиженных газов на экспорт из РФ, то теперь он значительно расширен и в него включены грузы, ранее доставлявшиеся в основном морским путем. Данные вопросы, как и вопросы документарного обеспечения или конструкционного исполнения средств удержания опасных грузов можно решать в рамках рабочих групп по аналогии с WP.15, где принимаются правила ДОПОГ, и для этого не требуется каждый раз утверждение правительства.

А вот вопросы страхования или организации движения по-прежнему должны подниматься на уровень министерств и ведомств. Так, например, при проезде через автомобильные пункты пропуска с китайской стороны транспортные средства, перевозящие опасные грузы, идут по зеленому коридору. С российской стороны опасники стоят в общей очереди. Вопрос о том, что такое положение ведет к снижению безопасности, поднимался не раз. Но, как правило, у нас кардинальные решения принимаются по следам серьезных происшествий. А теперь вопрос поставлен на уровень Министерства транспорта РФ и будет решаться как положено, в режиме предупреждения риска.

Особенно внушает оптимизм темпы строительства. Причем с обоих сторон. Возводятся новые площадки, многополосные пункты пропуска, подъездные пути, логистические центры. То, что Россия поворачивается на восток, имеет реальное материальное подкрепление.

Фото: Опасник