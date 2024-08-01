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01.08.2024

Как не получить штраф за перевозку отходов в 2024 году

    • Российские предприятия в 2023 году потратили на охрану окружающей среды рекордные 1,3 трлн руб., что на 17,3%, или 191,5 млрд руб. больше, чем годом ранее — подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

    Если распределить суммарные затраты предприятий на экологию по направлениям природоохранной деятельности, то в 2023 году приоритеты практически поровну были отданы обращению с отходами (на это ушло 440,3 млрд руб., или 33,9%) и сбору и очистке сточных вод (434,8 млрд руб., или 33,4%). Третьим важным направлением оказалась охрана атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата (271,5 млрд руб., или 20,9%). Также довольно значительная доля средств была потрачена на защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод (93,3 млрд руб., или 7,2%).

    Тема перевозки опасных отходов уже затрагивалась в цикле вебинаров ЭЦ «Опасник». 28 августа мы еще раз вернемся к ней на бесплатном вебинаре. Слушатели разберутся с методами определения отходов как опасного груза, обязательными перевозочными документами, маркировкой, оснащением ГЛОНАСС. Будут обсуждены особенности обращения с отходами классов опасности I и II, а также требования по утилизации опасных отходов. 

    Фото: Опасник


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