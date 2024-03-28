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Перевозчикам радиоактивных материалов
28.03.2024

Перевозчикам радиоактивных материалов

    • В программе мероприятий «ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ – 2024» экспертного центра «Опасник» немало тем, заслуживающих особого внимания. Но только одна из них вот уже несколько лет находится в ТОП-5 самых обсуждаемых тем в сфере перевозки опасных грузов — перевозка радиоактивных материалов, вебинар по которой состоялся 27 марта (запись можно приобрести https://opasnik.ru/events/435656/).

    Эксперты и консультанты обсудили базовую информацию относительно подходов к идентификации опасных грузов класса 7, нормативно-правовое регулирование перевозок радиоактивных материалов, а также опыт перевозки радиоактивных грузов и особенности обязательных требований к перевозке.

    Были рассмотрены основные вопросы перевозчиков, в том числе как определить номер ООН радиоактивного материала, какие радиоактивные материалы относятся к делящимся, нужно ли получать специальные разрешения на освобожденные упаковки, чем отличаются требования ДОПОГ 2024 и НП-053-16, где и как оформить аварийные карточки АК 701, АК 702, как  определить, относится ли радиоактивный материал к грузам повышенной опасности, от чего зависит маркировка и другие.

    Стоит отметить, что онлайн-сервис по идентификации опасного груза, размещенный на портале Опасник, также был расширен за счет включения в него группы радиоактивных веществ и материалов. Сервис позволяет определить номера ООН некоторых радиоактивных материалов, перевозимых в упаковках. Алгоритм работы сервиса основан на материалах подраздела 2.2.3.1 ДОПОГ. Воспользоваться сервисом можно бесплатно: https://opasnik.ru/services/identog/class7/

    Фото: Опасник

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