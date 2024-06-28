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Авиакомпания «Волга-Днепр» доставила картины русских авангардистов в Китай
28.06.2024

Авиакомпания «Волга-Днепр» доставила картины русских авангардистов в Китай

    • Авиакомпания «Волга-Днепр» перевезла 22 картины известнейших русских авангардистов из Москвы в Чжэнчжоу (Китай) для последующей транспортировки в Янчжоу, где в стенах Музея Китайского Великого Канала 20 июня открылась выставка «Из истории русского авангарда».

    Как сообщили SeaNews в авиакомпании, на выставке представлено около 60 произведений крупнейших мастеров отечественного авангарда Казимира Малевича, Марка Шагала, Павла Филонова и Василия Кандинского из коллекции Русского музея (Санкт-Петербург).

    Общий вес груза с упаковкой составил около 1,5 тонн, все картины были тщательным образом упакованы в специализированные климатические деревянные ящики, предназначенные для перевозки предметов искусства, и промаркированы в соответствии с требованиями ФАС. Специалисты «Волга-Днепр» взаимодействовали со специалистами транспортной компании по вопросам комплектации и размещения ящиков с произведениями искусства на борту самолета. Особое внимание было уделено поддержанию температурного режима во время полета и расположению ящиков с картинами согласно требованиям по перевозке живописных работ (по ходу движения самолета, во избежание дополнительного напряжения для холста при перепадах давления).

    Среди представленных на выставке произведений – «Зеркало» (1915) и «Прогулка» (1917) Шагала, «Кому нечего терять» (1911-1912), «Формула весны» (1922-1923) и «Зверь» (1925-1926) Филонова, «Красный квадрат» (1915), «Корова и скрипка» (1913) и «Автопортрет» (1933) Малевича, «Сумеречное» (1917) и «Золотое облако» (1918) Кандинского. Выставка в Янчжоу продлится до 20 сентября, а после переместится в крупнейшие города Китая: Ханчжоу и Чэнду.

    Фото: «Волга-Днепр»


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