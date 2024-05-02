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Рекордный контейнерооборот в Гетеборге в первом квартале 2024
02.05.2024

Рекордный контейнерооборот в Гетеборге в первом квартале 2024

    • Администрация порта Гетеборг сообщила об очередном рекордном квартальном контейнерообороте. В январе-марте этого года было перевалено 242 тыс. TEU, на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

    При этом, если в прошлом году рост был достигнут за счет импорта, а по импорту по итогам всего 2023 года был провал на 20%, то теперь ситуация изменилась – контейнерный импорт увеличился на 11%, экспорт – на 4%, сообщили SeaNews в Администрации порта.

    «Мы сейчас вернулись к допандемийным объемам импорта, и, судя по тому, что мы видим на рынке, крупные импортеры в таких сегментах как ритейл ожидают роста покупательной способности и повышения спроса со стороны шведских потребителей», – сказал вице-президент по продажам и маркетингу Администрации порта Гетеборг Клаес Сундмарк.

    Перевозки контейнеров в/из порта по железной дороге увеличились на 1% до 126 тыс. TEU, в том числе за счет роста объема продукции лесной промышленности.

    Перевалка энергоносителей выросла на 10% до 5,1 млн тонн.

    Грузопоток новых автомобилей сократился на 2% до 69 тыс. единиц, что обусловлено главным образом снижение импорта.

    Суммарный оборот ро-ро грузов на внутриевропейском направлении снизился на 2%.

    Перевалка конвенциональных сухих грузов выросла на 30% до 144 тыс. тонн, в том числе за счет новых экспортных грузопотоков, таких как гранулы и строительных материалов для крупных инфраструктурных проектов.

    Пассажиропоток через Гетеборг увеличился на 11% до 258 тыс. человек. Это самый высокий квартальный показатель с 2018 года. В марте в Гетеборг зашел первый в этом году круизный лайнер.

    Фото: Администрация порта Гетеборг


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