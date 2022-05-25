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Восточное направление максимально востребовано
25.05.2022

Восточное направление максимально востребовано


    • Восточное транспортное направление в настоящее время максимально востребовано, его загрузка гарантирована на годы вперед, заявил 24 мая президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию отдельных направлений транспортного комплекса.

    «В своё время, не так давно, у нас шли острые, оживлённые дискуссии по теме развития Восточного полигона железных дорог, конкретных параметров его пропускной способности, цитирует пресс-служба Кремля главу государства. — Да, были тогда свои условия, и тогда звучали некоторые даже скептические оценки на этот счёт, по поводу того, что можно расширить, вложить огромные средства – сотни миллиардов рублей у нас на это планировалось, – проложить новые пути, а везти по ним будет нечего, так как грузовой базы может не быть».

    В. Путин отметил, что «эти оценки были неточными». Сегодня восточное направление максимально востребовано. «Его загрузка гарантирована на годы вперёд. И такие же тенденции мы видим сейчас на южных маршрутах, где резко растут объёмы грузоперевозок, начинают появляться, как говорят специалисты, и узкие места – «бутылочные горлышки», — сказал он.

    Президент призвал «отказаться от инерционного сценария при развитии транспортной инфраструктуры, когда, исходя только из текущих потребностей оценивается грузовая база, а затем, отталкиваясь от этих оценок, проектируются и строятся маршруты, закладывается их мощность: потом её не хватает». «Если действовать в такой статичной логике, то всегда будем догоняющими, пропускной способности всегда будет не хватать», — резюмировал В.Путин.

    Фото: сайт Кремля

     


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