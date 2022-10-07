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На строительстве объектов Восточного полигона не хватает кадров
07.10.2022

На строительстве объектов Восточного полигона не хватает кадров

    • Строительство Восточного полигона необходимо кадрово усиливать. Об этом заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин на совещании по реализации проекта развития БАМа и Транссиба с участием руководства «РЖД», Росжелдора, проектировщиков и генеральных подрядчиков. Как сообщает пресс-служба правительства, на совещании обсуждали вопросы обеспечения стройки трудовыми ресурсами, необходимость ускорения подготовки проектной документации, оптимизации стоимости проектов, импортозамещения ряда компонентов.

    «В условиях санкционного давления роль Восточного полигона кратно возрастает. Президентом поставлена задача по увеличению объёмов перевозок угля до 180 млн тонн в 2024 году. У нас уже есть позитивная динамика по объёмам перевозок, но для того, чтобы выполнить поручение президента, нам необходимо продолжать, усиливать работу. Так, например, необходимо усиливаться кадрово. Сейчас людей на объектах работает недостаточно», – отметил вице-премьер.

    Глава «РЖД» Олег Белозёров ознакомил М. Хуснуллина с работой Главного центра управления «Российскими железными дорогами». Именно отсюда в том числе компания контролирует стройку на Восточном полигоне.

    Вице-премьеру продемонстрировали систему дистанционного мониторинга. Она позволяет на основе визуальных данных, которые «РЖД» получает с беспилотников, строить цифровые модели местности с привязкой к общим системам координат и сравнивать это с тем, что заложено в проектной документации. За счёт цифровой расшифровки съёмок можно следить за количеством техники, работающей на объектах, определять объём выемок грунта, размещаемых материалов и так далее.

    Объединение геоинформационных технологий, данных проектов и данных с беспилотников позволяет «РЖД» получать объективную информацию о ходе строительных работ и своевременно реагировать на ситуацию.

    Фото: пресс-служба правительства РФ


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