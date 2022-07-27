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Первая партия подсанкционного цемента прибыла транзитом через Литву в Калининград
27.07.2022

Первая партия подсанкционного цемента прибыла транзитом через Литву в Калининград


    • После введения ограничений на транзит в Калининград прибыли первые 60 вагонов с цементом, сообщает пресс-служба регионального правительства.

    Железнодорожный состав со стройматериалами, отправленными транзитом через Литву, встретил на станции Калининград-Сортировочный 26 июля губернатор Антон Алиханов.

    Общий объем груза составил почти 4 тыс. тонн. Цемент предназначен для калининградских предприятий. Это первая партия ранее попавшего под санкционные ограничения товара, прибывшая в Калининградскую область по железной дороге.

    «Это снимет определенную напряженность, которая была на рынке стройматериалов в регионе. Но тем не менее, сохраняется запрет на автомобильные перевозки товаров в Калининградскую область. Также грубейшим нарушением международного права является квотирование грузов. Мы настаиваем на том, чтобы эти ограничения были сняты», – подчеркнул А.Алиханов.

    «При поддержке Минтранса России меняется логистика снабжения региона грузами с переориентацией на морской путь. В настоящее время провозные мощности сообщения Санкт-Петербург – Калининград обеспечены девятью судами. Дополнительный флот будет привлекаться по фактической потребности. Осенью запланирована постановка на паромную линию Балтийск – Усть-Луга – Балтийск достраивающегося парома «Генерал Черняховский», – говорится в сообщении.

    Также прорабатывается вопрос о предоставлении субсидий российским организациям на осуществление морских перевозок грузов в Калининградскую область.

    «Министерством транспорта России согласован и направлен в адрес правительства проект соответствующего постановления. Это позволит нам сохранить низкие тарифы, для того чтобы те товары, которые перенаправляются на паромную линию, не повышались в цене и не отражались на стоимости конечной продукции», – сказал губернатор Калининградской области.

    Фото: пресс-служба правительства Калининградской области


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