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Основные работы по модернизации станции Уссурийск завершены
04.10.2022

Основные работы по модернизации станции Уссурийск завершены

    • Завершены основные работы по модернизации станции Уссурийск на Дальнем Востоке, пишет РЖД в своем Телеграм-канале.

    Работы велись в рамках развития БАМа и Транссиба.

    На станции построили дополнительный приемоотправочный парк, удлинили действующие пути, уложили новый путь для приёма и отправления грузовых и пассажирских поездов в обоих направлениях.

    Запустили современную систему управления движением, которая позволит задействовать новый приемоотправочный парк, а также сократит время подготовки маршрутов.

    Продолжаются работы по развитию пассажирской инфраструктуры, строительству шумозащитных экранов, сообщается в телеграм-канале компании.
    Модернизация станции позволит расширить возможности обработки грузовых составов в сообщении с тихоокеанскими портами и сухопутными пунктами пропуска.

    Отметим, что в сентябре этого года РЖД построили и запустили в работу все объекты, которые должны были обеспечить прирост провозной способности восточного полигона.

    Фото: РЖД


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