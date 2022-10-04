Основные работы по модернизации станции Уссурийск завершены

Завершены основные работы по модернизации станции Уссурийск на Дальнем Востоке, пишет РЖД в своем Телеграм-канале.
Работы велись в рамках развития БАМа и Транссиба.
На станции построили дополнительный приемоотправочный парк, удлинили действующие пути, уложили новый путь для приёма и отправления грузовых и пассажирских поездов в обоих направлениях.
Запустили современную систему управления движением, которая позволит задействовать новый приемоотправочный парк, а также сократит время подготовки маршрутов.
Продолжаются работы по развитию пассажирской инфраструктуры, строительству шумозащитных экранов, сообщается в телеграм-канале компании.
Модернизация станции позволит расширить возможности обработки грузовых составов в сообщении с тихоокеанскими портами и сухопутными пунктами пропуска.
Отметим, что в сентябре этого года РЖД построили и запустили в работу все объекты, которые должны были обеспечить прирост провозной способности восточного полигона.
Фото: РЖД