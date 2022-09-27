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РЖД дает скидку на перевозки контейнеров
27.09.2022

РЖД дает скидку на перевозки контейнеров


    • Для оптимизации грузопотока к дальневосточным портам до конца года будет действовать скидка 20,7% на внутрироссийские и импортные перевозки груженых универсальных крупнотоннажных контейнеров в полувагонах с любой станции Дальневосточной железной дороги, сообщает в своем Телеграм-канале РЖД. Решение о предоставлении скидки приняло правление компании.

    В РЖД поясняют, что технологии позволяют использовать этот универсальный подвижной состав наряду со специальными (фитинговыми) платформами там, где это необходимо.

    Отметим, что 26 сентября  правительство провело заседание штаба по транспортно-логистическим коридорам, где обсуждался вопрос вывоза грузов в контейнерах из портов Дальнего Востока.


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