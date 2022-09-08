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Первый реф на контрейлерной платформе из Калининграда в Подмосковье
08.09.2022

Первый реф на контрейлерной платформе из Калининграда в Подмосковье


    • Впервые со станции Черняховск Калининградской железной дороги в Подмосковье был отправлен рефрижератор на контрейлерной платформе, сообщается в Telegram-канале РЖД.

     Контрейлер включен в состав контейнерного поезда, регулярно курсирующего между ТЛЦ «Восток-Запад» (станция Черняховск) и подмосковным ТЛЦ «Белый Раст», снабжающего потребителей Калининградской и Московской областей товарами народного потребления.

    «В автомобильном полуприцепе с системой искусственного охлаждения, размещенном на платформе, более 1,2 тыс. км преодолеет мясная продукция местных производителей», -говорится в сообщении.

    Отправка груза на контрейлерной платформе осуществляется в тестовом режиме. Прорабатывается вопрос о включении в состав контейнерных поездов до 9 контрейлерных платформ.

    Фото: Telegram-канал РЖД


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