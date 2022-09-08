Первый реф на контрейлерной платформе из Калининграда в Подмосковье

Впервые со станции Черняховск Калининградской железной дороги в Подмосковье был отправлен рефрижератор на контрейлерной платформе, сообщается в Telegram-канале РЖД.

Контрейлер включен в состав контейнерного поезда, регулярно курсирующего между ТЛЦ «Восток-Запад» (станция Черняховск) и подмосковным ТЛЦ «Белый Раст», снабжающего потребителей Калининградской и Московской областей товарами народного потребления.

«В автомобильном полуприцепе с системой искусственного охлаждения, размещенном на платформе, более 1,2 тыс. км преодолеет мясная продукция местных производителей», -говорится в сообщении.

Отправка груза на контрейлерной платформе осуществляется в тестовом режиме. Прорабатывается вопрос о включении в состав контейнерных поездов до 9 контрейлерных платформ.

Фото: Telegram-канал РЖД