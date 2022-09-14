Полосатые рейсы

В сентябре паром «Амбал», принадлежащий ООО «Оборонлогистика», осуществил доставку из Усть-Луги в Балтийск четвероногих артистов гастролирующего цирка.

Работающие на линии «Усть-Луга — Балтийск» железнодорожные паромы «Оборонлогистики», как правило, осуществляют перевозку составов вагонов, крупногабаритных грузов и тяжелой техники. Однако возможности паромов позволяют осуществлять перевозку и более деликатных грузов, требующих особого подхода при транспортировке, отмечают в компании.

«Особой заботой и вниманием на пароме пользовались самые юные артисты – бенгальские тигрята. В июле цирковая тигрица родила сразу пятерых малышей, что вообще является крайне редким в природе явлением. Сотрудникам цирка предстоит нелегкая работа по выращиванию и дрессировке тигрят для дальнейшей артистической деятельности, а пока они путешествуют вместе с мамой и осваивают гастрольную жизнь с «младых когтей», — говорится в пресс-релизе «Оборонлогистики».

Четвероногие артисты перевозились в специальных автоприцепах.

Ранее паромы уже перевозили животных в интересах агропромышленных холдингов, заповедников и фермерских хозяйств России, а также цирковых зверей, включая дельфинов, львов, медведей, морских котиков, обезьян, попугаев, собак, лошадей, пони, слонов и верблюдов. Следует отметить, что перевозка домашних животных в каютах паромом «Амбал», «Балтийск» и «Маршал Рокоссовский» запрещена.

«В условиях санкционного давления паромная перевозка является наиболее удобным и безопасным способом транспортировки грузов между Калининградской и Ленинградской областями. Перевозки осуществляются без транзита через территории лимитрофов. Время выполнения рейса – около 40 часов», — подчеркивают в «Оборонлогистике».

Фото: «Оборонлогистика»