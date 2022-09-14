Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Полосатые рейсы
14.09.2022

Полосатые рейсы


    • В сентябре паром «Амбал», принадлежащий ООО «Оборонлогистика», осуществил доставку из Усть-Луги в Балтийск четвероногих артистов гастролирующего цирка.

    Работающие на линии «Усть-Луга — Балтийск» железнодорожные паромы «Оборонлогистики», как правило, осуществляют перевозку составов вагонов, крупногабаритных грузов и тяжелой техники. Однако возможности паромов позволяют осуществлять перевозку и более деликатных грузов, требующих особого подхода при транспортировке, отмечают в компании.

    «Особой заботой и вниманием на пароме пользовались самые юные артисты – бенгальские тигрята. В июле цирковая тигрица родила сразу пятерых малышей, что вообще является крайне редким в природе явлением. Сотрудникам цирка предстоит нелегкая работа по выращиванию и дрессировке тигрят для дальнейшей артистической деятельности, а пока они путешествуют вместе с мамой и осваивают гастрольную жизнь с «младых когтей», — говорится в пресс-релизе «Оборонлогистики».

    Четвероногие артисты перевозились в специальных автоприцепах.

    Ранее паромы уже перевозили животных в интересах агропромышленных холдингов, заповедников и фермерских хозяйств России, а также цирковых зверей, включая дельфинов, львов, медведей, морских котиков, обезьян, попугаев, собак, лошадей, пони, слонов и верблюдов. Следует отметить, что перевозка домашних животных в каютах паромом «Амбал», «Балтийск» и «Маршал Рокоссовский» запрещена.

    «В условиях санкционного давления паромная перевозка является наиболее удобным и безопасным способом транспортировки грузов между Калининградской и Ленинградской областями. Перевозки осуществляются без транзита через территории лимитрофов. Время выполнения рейса – около 40 часов», — подчеркивают в «Оборонлогистике».

    Фото: «Оборонлогистика»


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    20.05.2022
    В Калининграде появился собственный транспортный оператор
    В эксклавном регионе фактически появился собственный транспортный оператор, предлагающий конкурентные условия по срокам и […]
    жд операторКалининградконтейнерные поезда
    0
    20.04.2022
    Паром «Ursa Major» выходит на линию Усть-Луга – Балтийск
    Спецтарифы для контейнеров на первые рейсы
    КалининградпаромУсть-Луга - Балтийск
    1
    20.07.2022
    Транспортную связь с Калининградом обеспечивают две морских линии
    Две морские линии обеспечивают стабильную транспортную коммуникацию Калининградской области с остальной территорией России в […]
    КалининградМорские перевозкиРосморпортУсть-Луга
    0
    20.06.2022
    Литва перекрывает калининградский транзит
    Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под […]
    КалининградЛитваТранзит
    0
    21.03.2022
    Ленобласть одобрила проекты по строительству в Усть-Луге зернового терминала и ГПЗ
    На заседании Межведомственной комиссии по размещению производительных сил на территории Ленинградской области согласованы и […]
    газоперерабатывающий комплексЗерновой терминалЛенобластьРусХимАльянс
    0
    15.03.2022
    Скопление большегрузов на российско-литовской границе
    Калининградская областная таможня предупреждает об очередях большегрузов на международном автомобильной пункте пропуска «Чернышевское» (российско-литовский […]
    автомобильный пункт пропускабольшегрузыКалининградОчереди на границе
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    14.09.2022 TOP-5 речных портов Китая по контейнерообороту в январе-июле 2022
    13.09.2022 Контейнерооборот лидеров, 8 месяцев 2022
    13.09.2022 «Дело» стало владельцем 61,5% Global Ports
    12.09.2022 Железнодорожные контейнеры, 8 месяцев 2022: растут перевозки строительных грузов
    12.09.2022 TOP-15 морских контейнерных портов Китая в январе-июле 2022
    12.09.2022 Лидеры Финляндии, 8 месяцев 2022
    Госрегулирование Показать всё
    13.09.2022 Курсы по подготовке специалистов в сфере ДОПОГ
    13.09.2022 Обновлена Стратегия агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов
    12.09.2022 Россия, Азербайджан и Иран подписали декларацию о развитии транспортного коридора «Север – Юг»
    08.09.2022 Совещание по Новороссийскому транспортному узлу
    02.09.2022 Ограничен личный прием граждан в Балтийской таможне
    02.09.2022 В.Путин пообещал перебросить свободные суда с Черного моря на Балтику
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти