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Правительство РФ изменило границы порта Усть-Луга
30.03.2022

Правительство РФ изменило границы порта Усть-Луга

    • Распоряжением Правительства России от 21 марта 2022 года за №557-р внесены изменения в границы морского порта Усть-Луга.

    Как сообщает Северо-Западный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт», корректировки связаны с исключением из границ территории морского порта Усть-Луга земельного участка площадью 107,9 га, предназначенного для строительства

    granicy porta ul Новости, Разное

     производственных объектов крупного комплекса по этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа.

    Одновременно распоряжением правительства в границы морского порта включены территории,

    предназначенные для строительства нового морского терминала по перевалке и хранению минеральных удобрений площадью 4,13 га проектной мощностью 12 млн тонн в год (ООО «Ультрамар»).

     

    Распоряжение Правительства РФ №557-р

     

    Фото: Северо-Западный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт»

     

     


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