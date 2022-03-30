Правительство РФ изменило границы порта Усть-Луга

Распоряжением Правительства России от 21 марта 2022 года за №557-р внесены изменения в границы морского порта Усть-Луга.

Как сообщает Северо-Западный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт», корректировки связаны с исключением из границ территории морского порта Усть-Луга земельного участка площадью 107,9 га, предназначенного для строительства

производственных объектов крупного комплекса по этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа.

Одновременно распоряжением правительства в границы морского порта включены территории,

предназначенные для строительства нового морского терминала по перевалке и хранению минеральных удобрений площадью 4,13 га проектной мощностью 12 млн тонн в год (ООО «Ультрамар»).

Распоряжение Правительства РФ №557-р

Фото: Северо-Западный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт»