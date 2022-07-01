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Первый рефрижераторный поезд прибыл из Владивостока в Калининградскую область
01.07.2022

Первый рефрижераторный поезд прибыл из Владивостока в Калининградскую область

    • На станцию Черняховск Калининградской железной дороги из Владивостока прибыл рефрижераторный поезд с 32 контейнерами с рыбной продукцией. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

    Необходимый температурный режим, обеспечивающий сохранность груза на всем пути следования, поддерживался автономной холодильной установкой рефконтейнеров.

    Всего в составе поезда доставлено более тысячи тонн сырья, необходимого для производства рыбных продуктов. Выгрузка рефрижераторных контейнеров была произведена на ТЛЦ «Восток-Запад».

    Перевозка рефконтейнеров по новому маршруту выполнена в тестовом режиме, в перспективе предусмотрена обратная загрузка продукцией местных производителей, пояснили КЖД.

    Фото: КЖД


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