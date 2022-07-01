Первый рефрижераторный поезд прибыл из Владивостока в Калининградскую область

На станцию Черняховск Калининградской железной дороги из Владивостока прибыл рефрижераторный поезд с 32 контейнерами с рыбной продукцией. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

Необходимый температурный режим, обеспечивающий сохранность груза на всем пути следования, поддерживался автономной холодильной установкой рефконтейнеров.

Всего в составе поезда доставлено более тысячи тонн сырья, необходимого для производства рыбных продуктов. Выгрузка рефрижераторных контейнеров была произведена на ТЛЦ «Восток-Запад».

Перевозка рефконтейнеров по новому маршруту выполнена в тестовом режиме, в перспективе предусмотрена обратная загрузка продукцией местных производителей, пояснили КЖД.

Фото: КЖД