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Насыпной участок территории порта Усть-Луга переведен в категорию промышленных земель
05.09.2022

Насыпной участок территории порта Усть-Луга переведен в категорию промышленных земель

    • Распоряжением Правительства России от 29.08.2022 № 2465-р принято решение об изменении категории земель одного из земельных участков, расположенных в морском порту Усть-Луга, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

    Корректировки связаны с переводом земельного участка площадью 13,7 га водного фонда в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного социального назначения в связи с изменением береговой линии Балтийского моря.

    Указанный участок, расположенный в морском порту Усть-Луга, был искусственно сформирован путем отсыпки территории намывным и привозным грунтом.

    На нем были построены два причала, № 3 и № 4, общей длиной 588,4 м, а также возведены производственные здания и сооружения, установлены портальные краны и иное погрузочно-разгрузочное оборудование. В настоящее время на причалах осуществляется перевалка каменного угля.

    В целях обеспечения безопасности мореплавания судов, следующих на погрузку, на оконечности стыков причалов № 3 и № 4 Северо-Западным бассейновым филиалом ФГУП «Росморпорт» установлен навигационный портовый знак высотой 8 м.

    Фото: Росморрефлот


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