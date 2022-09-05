Насыпной участок территории порта Усть-Луга переведен в категорию промышленных земель

Распоряжением Правительства России от 29.08.2022 № 2465-р принято решение об изменении категории земель одного из земельных участков, расположенных в морском порту Усть-Луга, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Корректировки связаны с переводом земельного участка площадью 13,7 га водного фонда в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного социального назначения в связи с изменением береговой линии Балтийского моря.

Указанный участок, расположенный в морском порту Усть-Луга, был искусственно сформирован путем отсыпки территории намывным и привозным грунтом.

На нем были построены два причала, № 3 и № 4, общей длиной 588,4 м, а также возведены производственные здания и сооружения, установлены портальные краны и иное погрузочно-разгрузочное оборудование. В настоящее время на причалах осуществляется перевалка каменного угля.

В целях обеспечения безопасности мореплавания судов, следующих на погрузку, на оконечности стыков причалов № 3 и № 4 Северо-Западным бассейновым филиалом ФГУП «Росморпорт» установлен навигационный портовый знак высотой 8 м.

Фото: Росморрефлот