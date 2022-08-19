«Ursa Major» доставил в Балтийск рекордное количество контейнеров

На терминал в Балтийске очередным рейсом из Усть-Луги на теплоходе «Ursa Major» было доставлено рекордное количество контейнеров – 177 груженых контейнеров, а также 36 единиц накатной техники, сообщается в Telegram-канале «Оборонлогистики».

Это наибольшее количество гружёных контейнеров, перевезённых судном одним рейсом с начала эксплуатации на линии.

До этого в Усть-Лугу под погрузку товаров для нужд региона также было направлено рекордное количество контейнеров – 179 порожних сорокофутовых контейнеров.

Обратный рейс в Усть-Лугу намечен на 19 августа.

Всего с начала эксплуатации на теплоходе «Ursa Major» перевезено уже 1,5 тыс. контейнеров и 1,1 тыс. ед. транспортных средств

Накануне, 17.08 в Усть-Лугу вышел паром Маршал Рокоссовский, паромом отправлено 71 вагон и 32 фуры.

С начала августа паром перевез уже около 27 тыс. тонн грузов, в том числе. 388 вагонов и 231 единиц накатной техники.

Всего морским сообщением между портами Калининградской и Ленинградской областей с начала года перевезено уже свыше 1,3 млн. тонн грузов.

Фото: Telegram-канал «Оборонлогистики»