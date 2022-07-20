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Транспортную связь с Калининградом обеспечивают две морских линии
20.07.2022

Транспортную связь с Калининградом обеспечивают две морских линии


    • Две морские линии обеспечивают стабильную транспортную коммуникацию Калининградской области с остальной территорией России в условиях растущего грузопотока, сообщает пресс-служба Росморпорта. На линии Усть-Луга – Балтийск работают три автомобильно-железнодорожных парома – «Амбал», «Балтийск», «Маршал Рокоссовский», и судно типа ро-ро «Ursa Major».

    На линии Санкт-Петербург – Калининград с 28 июня работает универсальный сухогруз «Холмогоры» от ОАО «Северное морское пароходство». При подтверждении потребности до конца июля на линию будет поставлено дополнительное грузовое судно.

    В сентябре ожидается выход на линию еще одного автомобильно-железнодорожного парома ФГУП «Росморпорт» «Генерал Черняховский», ходовые испытания которого уже завершены.

    Также есть возможность переориентации груза с железнодорожного и автотранспорта на терминал Бронка или морской порт Усть-Луга на суда ОАО «Северное морское пароходство» и ООО «Удаленный морской терминал», которые работают на линии Санкт-Петербург – Калининград.

    Ситуация находится под постоянным контролем Минтранса России и правительства региона, подчеркнули в Росморпорте, операторы морских терминалов Калининградской и Ленинградской областей готовы к переориентации грузопотоков и обработке дополнительных объемов груза.

    Фото: Росморпорт


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