Транспортную связь с Калининградом обеспечивают две морских линии

Две морские линии обеспечивают стабильную транспортную коммуникацию Калининградской области с остальной территорией России в условиях растущего грузопотока, сообщает пресс-служба Росморпорта. На линии Усть-Луга – Балтийск работают три автомобильно-железнодорожных парома – «Амбал», «Балтийск», «Маршал Рокоссовский», и судно типа ро-ро «Ursa Major».

На линии Санкт-Петербург – Калининград с 28 июня работает универсальный сухогруз «Холмогоры» от ОАО «Северное морское пароходство». При подтверждении потребности до конца июля на линию будет поставлено дополнительное грузовое судно.

В сентябре ожидается выход на линию еще одного автомобильно-железнодорожного парома ФГУП «Росморпорт» «Генерал Черняховский», ходовые испытания которого уже завершены.

Также есть возможность переориентации груза с железнодорожного и автотранспорта на терминал Бронка или морской порт Усть-Луга на суда ОАО «Северное морское пароходство» и ООО «Удаленный морской терминал», которые работают на линии Санкт-Петербург – Калининград.

Ситуация находится под постоянным контролем Минтранса России и правительства региона, подчеркнули в Росморпорте, операторы морских терминалов Калининградской и Ленинградской областей готовы к переориентации грузопотоков и обработке дополнительных объемов груза.

Фото: Росморпорт