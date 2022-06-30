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Изменения в Обязательных постановлениях в портах Белого моря
30.06.2022

Изменения в Обязательных постановлениях в портах Белого моря

    • Приказами Минтранса России от 18.05.2022 за № 185 и № 184 внесены изменения в Обязательные постановления в морских портах Витино и Кандалакша.

    Как сообщает пресс-служба Росморпорта, корректировки связаны с установлением границ места стоянки и (или) обслуживания судов и иных плавсредств с ядерными энергетическими установками и радиационными источниками в морском порту Витино, подлежащих охране войсками Росгвардии.

    Морской порт Витино расположен на Карельском берегу Кандалакшской губы Белого моря, порт Кандалакша — в северо-западной части Кандалакшского залива Белого моря.

    kandalaksha Госрегулирование, Новости, Разное

    Фото: Росморпорт


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