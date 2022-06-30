Изменения в Обязательных постановлениях в портах Белого моря

Приказами Минтранса России от 18.05.2022 за № 185 и № 184 внесены изменения в Обязательные постановления в морских портах Витино и Кандалакша.

Как сообщает пресс-служба Росморпорта, корректировки связаны с установлением границ места стоянки и (или) обслуживания судов и иных плавсредств с ядерными энергетическими установками и радиационными источниками в морском порту Витино, подлежащих охране войсками Росгвардии.

Морской порт Витино расположен на Карельском берегу Кандалакшской губы Белого моря, порт Кандалакша — в северо-западной части Кандалакшского залива Белого моря.

Фото: Росморпорт