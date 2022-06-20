Литва перекрывает калининградский транзит

Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС, с субботы, заявил губернатор области Антон Алиханов.

Под ограничения попали от 40% до 50% номенклатуры, в том числе строительные материалы, цемент и металлы, сообщил он в своем Telegram-канале.

Чтобы возместить ущерб, потребуется срочно поставить на линию Усть-Луга — Балтийск новые суда, в том числе различные балкеры, сказал он. При этом стоимость логистики возрастет, что может вынудить область обратиться за федеральными субсидиями, предупредил губернатор.

А.Алиханов охарактеризовал действия Литвы как «грубейшее нарушение протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских государств, правил свободного транзита».

По его словам, власти региона ведут консультации с МИД и другими ведомствами, чтобы получить разъяснения от Европейской комиссии.

Фото: РЖД