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Изменения в Обязательные постановления в морском порту Диксон
29.06.2022

Изменения в Обязательные постановления в морском порту Диксон

    • Приказом Минтранса России от 18.05.2022 №183 внесены изменения в Обязательные постановления в морском порту Диксон, сообщает пресс-служба ФГУП «Росморпорт».

    Корректировки связаны с ранее внесенными изменениями в границы порта, в соответствии с которыми в границы морского порта включен удаленный морской терминал в районе реки Крестьянка.

    В частности, установлено, что навигация в пределах акватории данного удаленного морского терминала осуществляется круглосуточно, а ледокольная проводка – в период зимней навигации. Также в пределах этого участка акватории морского порта Диксон осуществляется лоцманская проводка и буксирное обеспечение судов, отмечается в сообщении предприятия.

    Также приказом Минтранса России установлены границы места стоянки и (или) обслуживания судов и иных плавсредств с ядерными энергетическими установками и радиационными источниками в морском порту Диксон, подлежащих охране войсками Росгвардии.granicy porta dikson Новости, Госрегулирование, Разное

    Отметим, что изменения в границы морского порта Диксон были внесены распоряжением правительства РФ от 22.01.2021 №109-р. Изменения связаны с включением в его границы одного водного участка и одного земельного участка, расположенных в Енисейском заливе, на которых планируется разместить объекты морского угольного терминала в рамках развития Сырадасайского каменноугольного месторождения в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края.

    Терминал будет расположен в 87 км от порта Диксон между устьями рек Рогозинка и Крестьянка. На терминале будет осуществляться погрузка на морские суда угля, поступающего с месторождения автомобильным транспортом. Проектный грузооборот терминала составит 4 млн тонн в год. Проектируемые объекты морской и береговой инфраструктуры рассчитаны на прием и обслуживание 198 судов в год. Инвестором выступает ООО «Северная Звезда».

    Фото и рис.: Росморпорт


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