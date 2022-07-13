Из Темрюка вывели горящий танкер-химовоз

Лоцман Таманского управления Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Константин Дереберя вывел из морского порта Темрюк и обеспечил постановку на внешний рейд танкера-химовоза «Ahmet Telli» (флаг Турция), на котором произошло возгорание в машинном отделении, сообщила пресс-служба «Росморпорта».

Лоцман прибыл в морской порт Темрюк для проводки танкера-химовоза в морской порт и швартовки к причалу. При заходе в затон Газовиков в машинном отделении начался пожар, главный двигатель остановился, судно было обесточено и потеряло управление.

«Благодаря четкой и своевременной работе лоцмана Константина Деребери судно было поставлено на якорь в затоне Газовиков. Пожар на танкере не прекращался, возникла угроза взрыва на судне и распространения пожара на перегрузочные комплексы в морском порту», – говорится в сообщении.

Лоцман, находясь на горящем танкере, продолжил руководить буксировкой судна и вывел его на внешний рейд. Своими грамотными действиями он обеспечил безопасность объектов инфраструктуры морского порта и судна, подчеркнули в «Росморпорте».

Фото: Росморпорт