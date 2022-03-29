Первое судно у нового причала в Темрюке

Буксиры «Адмирал Серебряков» и «Адмирал Лазарев» Таманского управления Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» обеспечили постановку первого судна – танкера «ВФ Танкер-13» (флаг Россия) к новому построенному причалу №1 ТМТ морского терминала по перевалке нефтепродуктов в морском порту Темрюк.

Как сообщает пресс-служба Росморпорта, приняло на борт судно более 6,5 тыс. тонн смеси тяжелых ароматических углеводородов.

Морской терминал по перегрузке нефтепродуктов в морском порту Темрюк в составе двух причалов был введен в эксплуатацию в октябре 2021 года. На причалах морского терминала могут обрабатываться суда длиной 140,8 м, шириной 17 м и с осадкой в грузу 4,6 м.

Проектная мощность морского терминала в рамках первой очереди его строительства составляет 2,1 млн тонн, а при полном развитии в 2025 году – до 12 млн тонн.

Напомним, в конце 2020 года Главгосэкспертиза России, изучив проектную документацию и результаты инженерных изысканий ООО «ТемрюкМорТранс», выдала положительное заключение на строительство морского терминала по перегрузке нефтепродуктов в порту Темрюк.

Фото: Росморпорт