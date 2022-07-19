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Верхнее строение платформы отбуксировали на шельф Каспия
19.07.2022

Верхнее строение платформы отбуксировали на шельф Каспия


    • Службы ФГУП «Росморпорт» обеспечили буксировку крупногабаритного объекта – верхнего строения ледостойкой стационарной платформы нефтяного месторождения имени В.И.Грайфера.

    Как сообщает пресс-служба Росморпорта, буксировка началась 15 июля и успешно завершилась 18 июля2022 года. Напомним, что вывод буксирного каравана и транспортировка верхнего строения ледостойкой стационарной платформы месторождения имени В.И.Грайфера на шельфе Каспийского моря ранее намечался 30 июня.

    В настоящий момент крупногабаритный объект продолжает движение в сторону нефтяного месторождения, отмечают в Росморпорте.

    Маршрут буксировки платформы проходил через акватории морских портов Астрахань и Оля по Волго-Каспийскому морскому судоходному каналу (ВКМСК) и в целом составил 184 км.

    Для буксировки было задействовано 7 буксирных судов и транспортная монтажная баржа «Юрий Кувыкин». Навигационное обеспечение в ходе операции осуществляли лоцмейстерские суда «Лев Третьяков» и «МЗ-102», гидрографическое обеспечение – промерный катер «Пётр Баканёв». Лоцманскую проводку буксирного каравана обеспечили лоцманы Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт» во взаимодействии с операторами службы управления движением судов Астрахань.

    Для прохождения буксирного каравана специалистами Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт» предварительно проведены дополнительные дноуглубительные работы на 136-137 км, 143-144 км, 155-160 км ВКМСК по маршруту следования буксирного каравана.

    Месторождение имени В.И.Грайфера было открыто в 2001 году. Оно расположено на лицензионном участке «Северный» в 160 км от порта Астрахань. Месторождение станет третьим проектом «ЛУКойла» на российском шельфе Каспийского моря.

    В состав объектов обустройства на первой стадии освоения входит ледостойкая стационарная платформа (ЛСП) и платформа жилого модуля (ПЖМ), которые будут соединены переходной галереей. Месторождение расположено в непосредственной близости от месторождения им. В.Филановского, благодаря чему планируется использовать уже построенную инфраструктуру, что позволит сократить сроки и затраты на обустройство месторождения. Ожидаемая полка добычи – 1,2 млн тонн нефти в год.

    Фото: Росморпорт


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