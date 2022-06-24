На Каспии выведут караван с крупногабаритным объектом

30 июня 2022 года по акваториям морских портов Астрахань и Оля планируется вывод буксирного каравана и транспортировка крупногабаритного объекта – верхнего строения ледостойкой стационарной платформы месторождения имени В.И.Грайфера на шельфе Каспийского моря.

Отметим, что по информации ООО «Си Эн Жи Эс Инжениринг», являющегося подрядчиком по строительству ледостойких морских стационарных платформ ЛСП-Р и ПЖМ, а также выполняющего работы по транспортировке и монтажу платформ на месторождении им. В.И.Грайфера, вес самого большого монтажного модуля ЛСП составляет около 9300 тонн.

Для обеспечения безопасности движения буксирного состава 15 июня 2022 года в ФГБУ «АМП Каспийского моря» состоялось совместное координационное совещание с представителями заинтересованных организаций. Как сообщает пресс-служба учреждения, на совещании были рассмотрены вопросы готовности Волго-Каспийского морского судоходного канала, инфраструктуры морских портов Астрахань и Оля, а также техническая готовность буксирного состава к транспортировке.

Для обеспечения безопасности мореплавания на период проводки буксирного состава будет временно изменен режим движения судов.

Напомним, месторождение имени В.И.Грайфера было открыто в 2001 году. Оно расположено на лицензионном участке «Северный» в 160 км от порта города Астрахань. Месторождение станет третьим проектом «ЛУКойла» на российском шельфе Каспийского моря.

В состав объектов обустройства на первой стадии освоения входит ледостойкая стационарная платформа (ЛСП) и платформа жилого модуля (ПЖМ), и они будут соединены переходной галереей. Месторождение расположено в непосредственной близости от месторождения им. В.Филановского, благодаря чему планируется использовать уже построенную инфраструктуру, что позволит сократить сроки и затраты на обустройство месторождения. Ожидаемая полка добычи – 1,2 млн тонн нефти в год.

Уникальным решением при обустройстве месторождения им. В.И.Грайфера в сравнении с ранее примененными подходами при обустройстве других месторождений «ЛУКойла» в Каспийском море является сборка, отгрузка и последующий монтаж верхнего строения в море в полностью собранном виде, включая установленный на верхнем строении буровой модуль с буровой вышкой – это, как сообщала ранее CNGS Engineering, позволит существенно ускорить процесс завершения пуско-наладочных работ в море, приема-сдачи объекта в эксплуатацию и начала бурения.

Для реализации это решения CNGS Engineering изготовила и оснастила транспортно-монтажную баржу дополнительными понтонами плавучести в целях недопущения превышения допустимой осадки баржи в процессе транспортировки с верхним строением ЛСП по Волго-Каспийскому каналу.

Напомним, в апреле этого года был осуществлен вывод из морского порта Астрахань в море буксирного каравана с верхним строением платформы жилого модуля месторождения имени В.И.Грайфера.

Фото: CNGS Engineering