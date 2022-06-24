Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
На Каспии выведут караван с крупногабаритным объектом
24.06.2022

На Каспии выведут караван с крупногабаритным объектом

    • 30 июня 2022 года по акваториям морских портов Астрахань и Оля планируется вывод буксирного каравана и транспортировка крупногабаритного объекта – верхнего строения ледостойкой стационарной платформы месторождения имени В.И.Грайфера на шельфе Каспийского моря.

    Отметим, что по информации ООО «Си Эн Жи Эс Инжениринг», являющегося подрядчиком по строительству ледостойких морских стационарных платформ ЛСП-Р и ПЖМ, а также выполняющего работы по транспортировке и монтажу платформ на месторождении им. В.И.Грайфера, вес самого большого монтажного модуля ЛСП составляет около 9300 тонн.

    Для обеспечения безопасности движения буксирного состава 15 июня 2022 года в ФГБУ «АМП Каспийского моря» состоялось совместное координационное совещание с представителями заинтересованных организаций. Как сообщает пресс-служба учреждения, на совещании были рассмотрены вопросы готовности Волго-Каспийского морского судоходного канала, инфраструктуры морских портов Астрахань и Оля, а также техническая готовность буксирного состава к транспортировке.

    Для обеспечения безопасности мореплавания на период проводки буксирного состава будет временно изменен режим движения судов.  

    Напомним, месторождение имени В.И.Грайфера было открыто в 2001 году. Оно расположено на лицензионном участке «Северный» в 160 км от порта города Астрахань. Месторождение станет третьим проектом «ЛУКойла» на российском шельфе Каспийского моря.

    В состав объектов обустройства на первой стадии освоения входит ледостойкая стационарная платформа (ЛСП) и платформа жилого модуля (ПЖМ), и они будут соединены переходной галереей. Месторождение расположено в непосредственной близости от месторождения им. В.Филановского, благодаря чему планируется использовать уже построенную инфраструктуру, что позволит сократить сроки и затраты на обустройство месторождения. Ожидаемая полка добычи – 1,2 млн тонн нефти в год.

    Уникальным решением при обустройстве месторождения им. В.И.Грайфера в сравнении с ранее примененными подходами при обустройстве других месторождений «ЛУКойла» в Каспийском море является сборка, отгрузка и последующий монтаж верхнего строения в море в полностью собранном виде, включая установленный на верхнем строении буровой модуль с буровой вышкой – это, как сообщала ранее CNGS Engineering, позволит существенно ускорить процесс завершения пуско-наладочных работ в море, приема-сдачи объекта в эксплуатацию и начала бурения.

    Для реализации это решения CNGS Engineering изготовила и оснастила транспортно-монтажную баржу дополнительными понтонами плавучести в целях недопущения превышения допустимой осадки баржи в процессе транспортировки с верхним строением ЛСП по Волго-Каспийскому каналу. 

    Напомним, в апреле этого года был осуществлен вывод из морского порта Астрахань в море буксирного каравана с верхним строением платформы жилого модуля месторождения имени В.И.Грайфера. 

    Фото: CNGS Engineering


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.02.2022
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 6, 2022
    На 6 неделе ставки фрахта в Азово-Черноморском регионе продолжают снижаться. Так, ставка на перевозку […]
    Только для подписчиков
    2022Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    14.01.2022
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 2, 2022
    На 2 неделе 2022 года в Азово-Черноморском регионе наблюдается повышение ставок фрахта. По данным […]
    Только для подписчиков
    2022Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    09.03.2022
    Международная конференция «Транспортная логистика Каспийского региона»
    Международная конференция «Транспортная логистика Каспийского региона» — мероприятие, посвященное актуальным вопросам грузоперевозок Каспия, Волги и […]
    Каспийский бассейнКаспийское мореКонференцияЛогистика
    0
    23.06.2022
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 25, 2022
    На 25 неделе ставки фрахта в Азово-Черноморском регионе скорректировались вниз. Так, ставка на перевозку […]
    Только для подписчиков
    2022Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    22.04.2022
    Завершен вывод из порта Астрахань верхнего строения платформы жилого модуля
    Для месторождения на Каспии
    Каспийское мореЛУКойлНегабарит
    0
    03.06.2022
    Первая партия оборудования драглайна ушла в Калькутту
    ПАО «Уралмашзавод», входящее в группу УЗТМ-КАРТЭКС, приступило к отгрузке первого из пяти драглайнов (одноковшовый […]
    ИндияНегабаритУралмашзавод
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    24.06.2022 Контейнерный поезд из Владивостока в Минск
    24.06.2022 Сдан самый большой в мире контейнеровоз
    24.06.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в мае 2022 года
    23.06.2022 Взрыв на контейнеровозе MSC
    23.06.2022 Наши на Shipping.Ru
    23.06.2022 Новые сервисы на ВСК
    Госрегулирование Показать всё
    24.06.2022 О чем говорили на заседании Госсовета по вопросам развития Арктики
    24.06.2022 Европейским загрязнителям придется платить
    21.06.2022 Литва ограничивает транзит в Калининград для автотранспорта
    20.06.2022 Литва перекрывает калининградский транзит
    16.06.2022 Автопроизводители ЕАЭС могут пока не устанавливать ЭРА-ГЛОНАСС
    14.06.2022 Аттестацию для капитанов речных судов отменяют
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти