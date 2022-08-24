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«Атомэнергомаш» отгрузил негабарит для Курской АЭС-2
24.08.2022

«Атомэнергомаш» отгрузил негабарит для Курской АЭС-2


    • Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии», входящего в машиностроительный дивизион Росатома – «Атомэнергомаш» и Карельское региональное отделение СоюзМаш России, отгрузил комплект ёмкостей системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ), предназначенной для энергоблока №1 строящейся Курской АЭС-2.

    Как сообщает «Атомэнергомаш», поставка изделий заказчику осуществляется комбинированным путем. Сначала гидроемкости из Петрозаводска отправлены водным путём двумя рейсами — по 4 изделия. После перегрузки в порту Волгодонска оборудование доставят на стройплощадку АЭС автомобильным транспортом.

    Как подчеркнули в компании, отгрузка осуществляется строго в соответствии со сроками, предусмотренными взаимными обязательствами сторон.

    На один энергоблок устанавливается 8 ёмкостей СПЗАЗ объёмом 120 куб. м каждая, изготовленных из нержавеющей стали. Диаметр одного изделия — более 4 м, высота — 10,5 м, вес — около 78 тонн. Суммарная масса отгрузки комплекта СПЗАЗ для Курской АЭС-2 составила 632 тонны.

    СПЗАЗ относится ко второй ступени пассивных систем безопасности АЭС; предназначена для отвода остаточных тепловыделений теплоносителя первого контура реактора. Во время эксплуатации на станции в ёмкостях хранится водный раствор борной кислоты, подогретый до температуры около 60 градусов. При падении давления в первом контуре ниже определённого уровня происходит автоматическая подача жидкости в реактор и охлаждение активной зоны. 

    Энергоблоки №1 и №2 Курской АЭС-2 поколения «3+» сооружаются по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный) и соответствуют требованиям МАГАТЭ в области безопасности.

    Фото: «Атомэнергомаш»


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