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Завершена поставка основного оборудования для ледокола «Якутия»
14.07.2022

Завершена поставка основного оборудования для ледокола «Якутия»

    • В АО «ЗиО-Подольск» изготовлена и отгружена вторая судовая реакторная установка «РИТМ-200». Она предназначена для третьего серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 — ледокола «Якутия». Тем самым предприятие завершило поставку основного оборудования для судна, сообщает пресс-служба «Росатома».

    «РИТМ-200» – новейшая реакторная установка для ледокольного флота, разработанная в Машиностроительном дивизионе Госкорпорации «Росатом». Вес реактора составляет 147,5 тонны, высота – 7,3 м, диаметр – 3,3 м.

    Доставка негабаритного груза осуществляется на специальном железнодорожном транспортёре грузоподъёмностью 240 тонн. По железной дороге реактор транспортируют до станции «Новый порт» Санкт-Петербурга, где перегрузят на специальную баржу и по воде доставят на верфь.

    Фото: «Росатом»


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