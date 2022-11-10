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Российский экспорт ядерных реакторов в ЕС, январь-август 2022
10.11.2022

Российский экспорт ядерных реакторов в ЕС, январь-август 2022


    • По данным Евростата, российский экспорт ядерных реакторов, тепловыделяющих элементов (твэлов), необлученных, для ядерных реакторов; оборудования и устройств для разделения изотопов в Евросоюз в январе-августе 2022 года составил в денежном выражении 172,9 млн евро, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2021 года, когда Россия поставила в ЕС этого оборудования и элементов на 164,6 млн евро.

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    Основной объем ядерных реакторов, тепловыделяющих элементов (твэлов), необлученных, для ядерных реакторов; оборудования и устройств для разделения изотопов из РФ в ЕС был перевезен автотранспортом – на сумму 87,6 млн евро, что составило чуть больше половины от суммарного грузопотока. В январе-августе 2021 года автотранспортом было перевезено ядерного оборудования и твэлов на сумму 61,2 (+43,1%). Авиатранспортом в январе-августе 2022 года этого оборудования и элементов было перевезено на сумму 52,4 млн евро (+255,6%), по железной дороге – на 32,9 млн евро (-60,3%).

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    Основными покупателями ядерных реакторов, твэлов, необлученных, для ядерных реакторов; оборудования и устройств для разделения изотопов из РФ в ЕС в январе-августе 2022 года были Чехия, Словакия и Финляндия.

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    Чехия за первые 8 месяцев этого года импортировала из России этого оборудования и элементов на сумму 66,3 млн евро, на 8% больше, чем годом ранее. В феврале Россия поставила в Чехию ядерных реакторов, твэлов, необлученных, для ядерных реакторов; оборудования и устройств для разделения изотопов на сумму 9,2 млн евро (-54 относительно января 2021 года), в марте – на 20,4 млн евро (в марте 2021 года поставок не было), в августе – на 36,7 млн евро (в августе прошлого года поставок также не было). В январе, апреле, мае, июне и июле экспорта этого оборудования и элементов из РФ в Чехию не было.

    Словакия в январе-августе этого года закупила у России ядерных реакторов, твэлов, необлученных, для ядерных реакторов; оборудования и устройств для разделения изотопов на сумму 44.2 млн евро против 47,1 млн евро годом ранее (-6,1%). В марте Россия экспортировала в Словакию этого оборудования и элементов на сумму 31,5 млн евро, тогда как в марте 2021 года на 26,7 млн евро (+17,9%), в августе – на 12,7 млн евро (+71,6%). В остальные месяцы поставок не было.

    Финляндия за отчетный период приобрела у РФ ядерных реакторов, твэлов, необлученных, для ядерных реакторов; оборудования и устройств для разделения изотопов на сумму 32,9 млн евро, что на 3,4% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Тогда РФ получила от этой страны 31,8 млн евро. Поставки были в апреле – на сумму 15,4 млн евро (-51,6%) и в мае – на сумму 17,5 млн евро (в мае прошлого года поставок не было).


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