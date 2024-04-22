Утверждена дополнительная тарифная квота на вывоз зерновых культур

на вывоз зерновых культур из России за пределы Евразийского экономического союза. Эта мера нацелена на поддержку сельхозпроизводителей, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Учитывая рекордный урожай зерновых в 2023 году и достаточную обеспеченность такой продукцией внутреннего рынка, аграрии смогут осуществить дополнительные поставки своей продукции за рубеж.

Согласно подписанному постановлению, дополнительная часть квоты на экспорт пшеницы, меслина, ячменя, ржи и кукурузы составит 5 млн тонн. Она будет действовать до 30 июня 2024 года включительно. Ее объем между участниками внешнеторговой деятельности распределит Минсельхоз.

Основная часть квоты была установлена правительством на срок с 15 февраля по 30 июня. Она составляет 24 млн тонн.

Новый механизм квотирования эксперта зерновых, предполагающий в том числе возможность распределения между экспортерами дополнительной части квоты, был утвержден Правительством в 2023 году. Он позволяет поддерживать оптимальный баланс между внутренним рынком зерновых и поставками этой продукции. В рамках квоты экспорт зерна облагается плавающей пошлиной, зависящей от ценовой конъюнктуры, за её пределами – заградительной, которую ежегодно утверждает Минсельхоз.

Сам документ об этом будет опубликован позже.