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О контейнерных трендах в Новороссийске
30.10.2024

О контейнерных трендах в Новороссийске

    • Контейнерооборот новороссийских терминалов по итогам 2024 года может вырасти на 5-8%. Таким прогнозом поделился генеральный директор ООО «Новоморснаб» Алексей Гармаш, выступая на одной из сессий в рамках II конференции «Эксплуатация и модернизация портов и терминалов России 2024», организованной ВИВА КОНСАЛТ на прошлой неделе в Петербурге.

    Анализируя данные за последние 4 года, А.Гармаш отметил, что контейнерооборот новороссийских терминалов в 2022 году просел относительно 2021 года. «Особенно сложными были летние месяцы, когда на перестройку сервиса наложился еще традиционный сезонный спад – в Новороссийске существенную часть контейнерных составляют рефрижераторные, которые летом практически не едут», – пояснил спикер, добавив, что к концу 2022 года ситуация выровнялась.

    «Мы получили даже бум контейнероборота, – сказал он. – Причем он был очень сильно диспропорционален. Мы получили огромный вал импорта при невосстановившихся объемах экспорта».

    Одной из тенденций рынка в то время А.Гармаш назвал дисбаланс 40-футовых и 20-футовых контейнеров. И этот дисбаланс, спустя два года, только начинает корректироваться.

    «Весь импорт приходит в сороковках, а экспорт хочет двадцатки. И пока вот эта перестройка рынка не произошла, Новороссийск наблюдал проблему с заваленными порожними контейнерами и сороковками. Было непонятно, куда их девать. И, в принципе, многие из этих контейнеров до сих пор стоят, потихоньку их распродают на всякие нужды», – пояснил спикер.

    А.Гармаш отметил рост экспорта по итогам 9 месяцев этого года относительно аналогичного периода 2021 года (+28,3%). Этот рост обеспечен, прежде всего, зерновыми грузами. «Сезон был очень активным для зерновых. Мы увидели огромный рост экспорта, и уже все зерновые терминалы перенастроились на загрузку 40-футовых контейнеров. Этого рынок требует, – пояснил спикер. – Сейчас 20-футовые контейнеры в достаточном количестве остались только у MSC. А все остальные, по сути, работают в сороковках. Они используются из-под импорта. Также мы видим существенный рост регионального экспорта. Это связано с развитием экспортных поставок на Ближний Восток и частично в Китай».

    Кроме того, растет и импорт, но в рефах (+7,2%). Эксперт связывает рост с перераспределением потоков и налаживанием сервисов с традиционных направлений – Египет, Израиль, Турция на Новороссийск.

    «При этом, мы видим незначительное снижение импортных контейнерных грузов (-5,2%). Прежде всего, это снижение связано с проблемами с платежами. Существуют проблемы с банками, но, в общем-то, основным ограничением импорта является именно отсутствие возможности у импортеров заплатить за товар, чтобы его нормально привезти», – сказал А.Гармаш.

    Развитие новороссийских терминалов ограничивает железная дорога. Как отметил А.Гармаш, многие рассчитывают на расширение автоподходов к Новороссийску.

    «Те, кто был в Новороссийске, знают, что город уже превратился в одну сплошную автопарковку из-за большого количества автотранспорта. И на сегодня рассматривается несколько проектов расширения подходов. Самым обсуждаемым на сегодня является Северный обход Новороссийска», – резюмировал А.Гармаш.

    Фото: SeaNews


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