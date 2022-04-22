Плавучие энергоблоки запитают Баимский ГОК на Чукотке

АО «Чукотатомэнерго», входящее в госкорпорацию «Росатом», стало резидентом Арктической зоны Российской Федерации.

Соглашение об этом было подписано Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и АО «Чукотатомэнерго» в рамках IV Межрегионального форума «Идея – в бизнес. Бизнес – в результат», который в настоящее время проходит на Чукотке.

Подписи под документом поставили генеральный директор АО «Чукотатомэнерго» Пётр Матюшенко и исполняющий обязанности генерального директора КРДВ Николай Запрягаев, сообщает пресс-служба корпорации.

В соответствии с документом, АО «Чукотатомэнерго» планирует в течение 10 лет инвестировать более 150 млрд рублей в проект по энергоснабжению создаваемого на территории опережающего развития «Чукотка» Баимского горно-обогатительного комбината (ГОК) с помощью модернизированных плавучих энергоблоков.

По словам А.Бобракова, суровые природные условия Чукотки, труднодоступность региона требуют нестандартных и эффективных решений при реализации масштабных инвестиционных проектов, которые станут драйверами социально-экономического развития всего региона.

«Одно из таких решений – задействование современных плавучих энергоблоков для снабжения электричеством Баимского ГОКа», — отметил он.

По информации КРДВ, первые 2 плавучих энергоблока будут введены в эксплуатацию в первом квартале 2027 года, третий — в первом квартале 2028 года и четвертый – в середине 2031 года.

Иллюстрация: Росатом