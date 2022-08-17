Группа «Дело» купила «Сахалинское морское пароходство»

Группа «Дело» сообщила о закрытии сделки по приобретению контрольного пакета акций «Сахалинского морского пароходства».

«Сахалинское морское пароходство — один из крупнейших грузоперевозчиков на Дальнем Востоке. Сахалинское морское пароходство — один из крупнейших грузоперевозчиков на Дальнем Востоке. SASCO имеет 13 морских судов – это контейнеровозы, сухогрузы, паромы. Все суда SASCO находятся под техническим надзором Российского морского регистра судоходства. Они ходят под российским флагом и имеют ледовый класс», – говорится в заявлении компании.

Приобретение SASCO является частью стратегии группы, направленной на создание мультимодального оператора с полноценной морской составляющей.

Ресурсы и компетенции SASCO также могут быть реализованы для логистических проектов на Северном морском пути в рамках программы развития Северного морского пути, которая была утверждена правительством РФ в августе. Одним из основных поставщиков программы является госкорпорация «Росатом», владеющая 49% акций Группы «Дело».

Как отмечают в ГК «Дело», будет учитываться важность SASCO для всего дальневосточного региона, «поэтому интеграция судоходной компании в группу будет организована с учетом всех факторов, включая интересы сотрудников и всех жителей региона». Особое внимание в этой работе будет уделено организации эффективного и бесперебойного «северного завоза».

Фото: Сахалинское морское пароходство