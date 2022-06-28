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Второй субсидируемый рейс атомного контейнеровоза «Севморпуть» на Дальний Восток
28.06.2022

Второй субсидируемый рейс атомного контейнеровоза «Севморпуть» на Дальний Восток


    • Атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» вышел из Санкт-Петербурга в первый каботажный рейс в направлении порта Петропавловск-Камчатский, сообщает пресс-служба Росатома.

    Экипаж судна приступил к выполнению рейсового задания по доставке на Дальний Восток партии из 111 контейнеров и 40 тонн металлоконструкций. Планируется, что переход до Петропавловска-Камчатского займет около 22 суток. Это первый в этом году рейс, реализуемый в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути», входящего в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

    «Вторая субсидируемая каботажная перевозка грузов на атомном контейнеровозе «Севморпуть» по льготным тарифам на Дальний Восток и в обратном направлении в европейскую часть России запланирована на сентябрь, – отметил и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Мы надеемся, что грузовладельцы будут активны и воспользуются льготными условиями доставки. Времени для формирования грузовой базы достаточно, тарифы прозрачны и максимально привлекательны. Заинтересованность представителей бизнеса в данном маршруте позволит нам открыть регулярную контейнерную линию в акватории Севморпути».

    Перед экипажем атомного контейнеровоза «Севморпуть» стоит задача не только своевременно доставить груз в порт Петропавловск-Камчатский, но и обеспечить в рейсе условия для работы представителя Мурманского морского биологического института Российской академии наук (ММБИ РАН). «Предметом исследования в рейсе станет оценка состояния популяций морских млекопитающих, птиц и белых медведей по всей акватории Северного морского пути, – сказал заместитель директора ММБИ РАН Дмитрий Ишкулов. – Благодаря сотрудничеству с ФГУП «Атомфлот» российские ученые впервые за последние 15 лет проведут полномасштабные наблюдения за ключевыми звеньями экосистем Арктики от Баренцева до Чукотского моря. Это позволит провести оценку современного состояния и создать модели для прогнозирования их дальнейшего развития на ближайшие десятилетия». Планируется, что исследования на борту атомного контейнеровоза «Севморпуть» продлятся до августа 2022 года.

    Напомним, 19 мая 2022 года ФГУП «Атомфлот» определено победителем отбора на осуществление каботажных субсидируемых рейсов из европейской части Российской Федерации в регионы Дальнего Востока и в обратном направлении, проводимого Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России). В рамках этой задачи в 2022 году планируется выполнение двух круговых рейсов из портов, находящихся в европейской части РФ в дальневосточные порты.

    В 2021 году между ФГУП «Атомфлот» и ММБИ РАН заключено соглашение о сотрудничестве. Ключевыми направлениями взаимодействия в рамках научно-исследовательской деятельности являются мониторинг, оценка и прогноз влияния судоходства при участии судов ФГУП «Атомфлот» в акватории Северного морского пути на среду и биоту морских арктических и прилегающих акваторий.

    Фото: Росатом


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