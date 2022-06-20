Первые суда доставили грузы нового сезона в чукотские порты

Первые в навигации-2022 суда доставили грузы нового сезона в морские порты Чукотки. Как сообщает пресс-служба Росморречфлота, в морском порту Анадырь распоряжением и.о. капитана морского порта Анадырь навигация была открыта 12 июня, а с 15 июня начало периода навигации объявлено в бухтах Провидения и Эгвекинот .

16 июня к причалу в морском терминале Провидения ошвартовался теплоход «Лев Яшин», доставивший 950 тонн грузов (свежие овощи и фрукты, продукты долгого хранения, техника и стройматериалы). Судно доставило груз из Владивостока раньше запланированной даты. Затем «Лев Яшин» возьмёт курс на морской порт Анадырь, куда будет доставлено 164 контейнера – 2,7 тыс. тонн.

Ещё 54 контейнера – 850 тонн – предназначены для терминала «Угольные Копи». По номенклатуре это продукты, стройматериалы, автотехника. Потом судно отправится обратно во Владивосток, по пути доставив груз в Беринговский.

В настоящий момент к берегам Чукотского автономного округа подходят ещё два судна. Контейнеровоз «ФЕСКО Магадан» компании FESCO 19 июня ждут в Эгвекиноте, а 22 июня – в Анадыре.

Теплоход «Билибино» 22 июня планирует прибыть в порт Провидения, а потом доставит партию груза в Эгвекинот и Анадырь.

Фото: Росморречфлот