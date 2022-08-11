Росатом увеличил долю в ГК «Дело»

Госкорпорация «Росатом» в соответствии с ранее достигнутыми договорённостями реализовала опцион на увеличение доли участия в Группе компаний «Дело».

Как сообщается на сайте «Росатома», после закрытия сделки установлено следующее распределение долей в ООО «УК «Дело», являющейся головной компанией Группы: председатель совета директоров Группы компаний «Дело» Сергей Шишкарёв – 51%, входящее в Госкорпорацию АО «Атомэнергопром» – 49%.

Вырученные от сделки средства ГК «Дело» планирует использовать на реализацию ряда инвестиционных проектов и снижение долговой нагрузки.

«Исполнение опциона направлено на дальнейшую реализацию стратегии госкорпорации «Росатом» по развитию новых бизнес-направлений, увеличение присутствия госкорпорации в логистической отрасли как одной из приоритетных сфер развития в неатомном сегменте, а также является признанием эффективности бизнес-модели ГК «Дело». С момента вхождения Росатома в уставный капитал Группы в 2019 году продолжается успешная интеграция компаний в логистической сфере с учетом лучших корпоративных практик. Операционные компании Группы уже более двух лет успешно осуществляют мультимодальные перевозки грузов на строящиеся объекты АЭС по всему миру», – говорится в заявлении «Росатома».

За счет наращивания бизнес-присутствия в логистической отрасли «Росатом» намерен запустить несколько проектов национального значения, включая развитие контейнерных и других видов перевозок по Северному морскому транзитному коридору, повышению эффективности собственной проектной логистики, внедрению инновационных решений в сфере транспорта как в области цифровых технологий, так и новых материалов.

Фото: Росатом