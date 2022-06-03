Полномочия по управлению Северным морским путем централизуют

За порядок организации движения судов в акватории Севморпути будет отвечать госкорпорация «Росатом». Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 2 июня.

«В условиях санкционного давления задача развития Северного морского пути становится одним из ключевых государственных приоритетов, — цитирует пресс-служба правительства РФ М.Мишустина. — Это надёжный, безопасный транспортный коридор, который проходит в пределах территориальных вод и исключительной экономической зоны России. Он может активно использоваться для альтернативных маршрутов, экспорта продукции в дружественные страны.

Он подчеркнул, что президент поручил правительству внести изменения в законодательство, предусматривающие централизацию полномочий по управлению Северным морским путём. «За порядок организации движения судов в акватории Севморпути будет отвечать госкорпорация «Росатом», в ведении которой находится уникальный отечественный ледокольный флот», — сказал М.Мишустин.

«С каждым годом увеличивается интенсивность судоходства и продлевается период навигации. Сегодняшнее решение должно повысить безопасность мореплавания», — резюмировал он.

Фото: сайт правительства РФ