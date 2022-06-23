Принят закон о передаче Росатому полномочий по организации судоходства на Севморпути

Госдума РФ приняла во втором чтении и в целом закон, который централизует в Росатоме полномочия по управлению судоходством в акватории Северного морского пути (СМП). Документ (N135971-8) в начале июня внесло в парламент правительство РФ. Об этом сообщается на сайте Росатома.

«Вопросы по нормативному регулированию, вопросы международной деятельности, контроля и надзора остаются в ведении Минтранса и подведомственного ему агентств», – пояснял ранее, представляя документ в Госдуме, замглавы Росатома Сергей Новиков. Сейчас полномочия по выдаче разрешений на проход на СМП находятся в ведении «Росморречфлота», который, в свою очередь, согласовывает их с Росатомом.

Принятый закон предусматривает организацию судоходства СМП на базе подведомственного Росатому ФГБУ. При этом предполагается, что будет изменен механизм порядка плавания по акватории.

«На сегодняшний день предусматривается только выдача разрешений на длительный период времени – фактически на год. В соответствии с законопроектом кроме выдачи этих разрешений на плавание по СМП предлагается возможность их приостановления, возобновления, внесения изменения и отзыва. Эти правовые новации крайне важны в условиях существенного роста грузопотока по СМП и вопросов, связанных с обеспечением безопасности судоходства», – пояснял С. Новиков.

По словам С.Новикова, возможность отзыва и модификации разрешения на проход по СМП сделает его безопасным, и не будет возникать ситуаций, когда «Атомфлот» фактически осуществляет спасательные операции.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Фото: «Росатом»