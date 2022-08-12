На терминале «Утренний» погружено 5 тыс. свай

В ходе строительства ледозащитных сооружений на терминале сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний» в порту Сабетта погружена 5000-я свая, сообщает пресс-служба Гидрографического предприятия.

Работы по возведению Южного и Северного ледозащитных сооружений будут завершены в 2022 году. В общей сложности для возведения ледозащитных сооружений будет погружено 5 755 свай.

Южное и Северное ледозащитные сооружения, которые Гидрографическое предприятие возводит в рамках строительства терминала, защитят акваторию от дрейфующего льда, способного повредить причалы и суда. Протяженность Северного ледозащитного сооружения составит 1,3 км, Южного — 3,1 км.

Дноуглубительные работы на акватории терминала «Утренний» Гидрографическое предприятие осуществляет с 2019 года, строительство ледозащитных сооружений начато осенью 2020 года. В 2021 году дноуглубительные работы на подходном канале и акватории терминала были завершены, общий объем грунта, извлеченного за три года, превысил 24 млн куб.м.

Фото: Росатом