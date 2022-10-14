Атомный ледокол «Урал» вышел на ходовые испытания

Сегодня с «Балтийского завода» в Петербурге вышел на ходовые испытания атомный ледокол проекта 2220 «Урал». Буксирное обеспечение перехода судна обеспечивает «Балтийский флот». Как рассказали SeaNews в компании, задействованы все пять буксиров – «Лукман», «Тайфун», «Торнадо», «Акмал» и «М.Сальников».

По информации «Балтийского завода», в течении трех недель на ледоколе будут проверять работу всех механизмов и оборудования. Кроме того, будет проведен комплекс испытаний, в том числе проверка работы реакторной и паротурбинной установок, а также тестирование скоростных и маневренных характеристик.

«Урал» – второй серийный ледокол проекта 2220, строящийся для ФГУП «Атомфлот». Напомним, закладка судна состоялась 25 июня 2016 года, спуск на воду – 25 мая 2019 года. Головной атомный ледокол «Арктика» был введен в эксплуатацию в октябре 2020 года, первый серийный ледокол «Сибирь» приступил к работе в начале этого года.

Как и «Арктика» и «Сибирь», «Урал» является самым большим и мощным атомным ледоколом в мире. Основные характеристики судна:

Мощность – 60 МВт (на валах),

Скорость хода – 22 узла (по чистой воде),

Длина – 173,3 м (160 м по КВЛ),

Ширина – 34 м (33 м по КВЛ),

Высота – 52 м,

Осадка – 10,5 м / 8,65 м,

Максимальная ледопроходимость – 2,8 м,

Полное водоизмещение – 33 540 тонн,

Назначенный срок службы – 40 лет.

Ледокол оснащен двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки нового поколения РИТМ-200 мощностью 175 МВт, специально разработанной для этого судна.

Технический проект атомохода был разработан ЦКБ «Айсберг» в 2009 году. Двухосадочная конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.

Планируется, что ледокол будет работать в западном районе Арктики: в Баренцевом, Печорском и Карском морях, а также на более мелководных участках устья Енисея и районе Обской губы.

Фото: «Балтийский флот»