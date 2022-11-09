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Атомный ледокол «Якутия» к спуску готов
09.11.2022

Атомный ледокол «Якутия» к спуску готов


    • 18 ноября на Балтийском заводе  состоится торжественный спуск на воду третьего серийного атомного ледокола «Якутия» проекта 22220, сообщается на сайте ОСК.

    Крестной матерью атомохода станет заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

    Атомные ледоколы проекта 22220 могут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов, перевозящих углеводородное сырье с месторождений Ямальского и Гыданского полуостровов, шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Двухосадочная конструкция судна позволит использовать его как в глубоких арктических водах, так и в мелководных устьях полярных рек.

    Фото: ОСК


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