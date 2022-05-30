Спуск на воду траулера-процессора «Капитан Брейхман»

25 мая на «Северной верфи» в Петербурге состоялся спуск на воду морозильного траулера-процессора «Капитан Брейхман». Это четвертое судно, строящееся для отечественного холдинга «Норебо» по проекту 170701 для ведения промысла в Северной Атлантике.

Траулер-процессор «Капитан Брейхман» назван в честь заслуженного работника рыбного хозяйства РФ Льва Семеновича Брейхмана, капитана-флагмана группы судов, работавших в юго-восточной части Тихого океана, позднее – генерального директора и председателя совета директоров ОАО «Мурманрыбпром».

Перед спуском на воду на траулере смонтировали ходовую рубку, мачты, палубные краны, донные части рыбопоискового оборудования, выполнили окраску подводной части корпуса. После спуска продолжатся достроечные работы, начнется монтаж рыбофабрики и зашивка помещений.

Передача траулера заказчику намечена на 2023 год.

Серия рыбопромысловых траулеров-процессоров неограниченного морского плавания проекта 170701, строящаяся «Северной верфью» для холдинга «Норебо», состоит из 10 судов, шесть из них будут работать в Северном бассейне, а четыре – в Дальневосточном. Проектная и рабочая конструкторская документация разработаны отечественным проектантом Nautic Rus. Впервые для российских промысловых судов применена новая архитектура корпуса — капсулообразная форма носовых обводов с оконечностью типа Enduro Bow. Это позволяет увеличить площадь рабочего пространства на борту и улучшить мореходные характеристики.

Основные характеристики проекта 170701

Максимальная (габаритная) длина – 81,6 м

Ширина – 16 м

Скорость – 15 узлов

Водоизмещение – 5500 тонн

Мощность главного двигателя – 6,2 МВт

Общая производительность – 150 тонн рыбы в сутки

Производительность по замораживанию – 100 тонн рыбы в сутки

Фото: «Северная верфь»