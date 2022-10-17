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Второй 24-тысячник MSC спущен на воду
17.10.2022

Второй 24-тысячник MSC спущен на воду

    • На китайской верфи Hudong Zhonghua спущен на воду контейнеровоз MSC вместимостью 24116 тыс. TEU. Как сообщает Maritime Executive, судно получило название «MSC Celestino Maresca».

    Это второй из четырех 24-тысячников, заказанных MSC на Hudong Zhonghua. Длина судна составляет 399,9 м, ширина – 61,5 м. Контейнеровоз будет работать на традиционном судовом топливе с возможностью использования альтернативных видов топлива. «MSC Celestino Maresca», как и его sistership «MSC Tessa», оснащен гибридным скруббером и другими технологиями, снижающими выбросы.

    Еще четыре 24-тысячника MSC заказала на другой китайской верфи – Jiangnan Shipyard. Сдача их в эксплуатацию ожидается в конце этого года и в 2023 году.

    «MSC продолжает наращивать свой флот рекордными темпами. Портфель заказов MSC уже составляет 40% от действующего флота компании. Это порядка 1,76 млн TEU, тогда как суммарная вместимость действующего флота перевозчика превысила 4.5 млн TEU. Кроме того, компания продолжает скупать контейнеровозы на вторичном рынке. Все это в совокупности дает MSC возможность занять почти 18% мирового рынка», – пишет Maritime Executive.

    По данным издания, в настоящее время мировой портфель заказов на строительство контейнеровозов составляет 6.5 млн TEU. В основном, суда будут сданы в эксплуатацию в период с 2023 по 2025 год.


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