Второй 24-тысячник MSC спущен на воду

На китайской верфи Hudong Zhonghua спущен на воду контейнеровоз MSC вместимостью 24116 тыс. TEU. Как сообщает Maritime Executive, судно получило название «MSC Celestino Maresca».

Это второй из четырех 24-тысячников, заказанных MSC на Hudong Zhonghua. Длина судна составляет 399,9 м, ширина – 61,5 м. Контейнеровоз будет работать на традиционном судовом топливе с возможностью использования альтернативных видов топлива. «MSC Celestino Maresca», как и его sistership «MSC Tessa», оснащен гибридным скруббером и другими технологиями, снижающими выбросы.

Еще четыре 24-тысячника MSC заказала на другой китайской верфи – Jiangnan Shipyard. Сдача их в эксплуатацию ожидается в конце этого года и в 2023 году.

«MSC продолжает наращивать свой флот рекордными темпами. Портфель заказов MSC уже составляет 40% от действующего флота компании. Это порядка 1,76 млн TEU, тогда как суммарная вместимость действующего флота перевозчика превысила 4.5 млн TEU. Кроме того, компания продолжает скупать контейнеровозы на вторичном рынке. Все это в совокупности дает MSC возможность занять почти 18% мирового рынка», – пишет Maritime Executive.

По данным издания, в настоящее время мировой портфель заказов на строительство контейнеровозов составляет 6.5 млн TEU. В основном, суда будут сданы в эксплуатацию в период с 2023 по 2025 год.