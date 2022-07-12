Портфель заказов на контейнеровозы превысил суммарный дедвейт заказанных танкеров и балкеров

Портфель заказов на контейнеровозы впервые превысил суммарный дедвейт заказанного танкерного и балкерного флота, сообщает The Maritime Executive со ссылкой на данные Clarksons Research.

«В сегменте заказов на строительство новых судов сейчас наблюдается отскок в сравнении с минимумами еще несколько лет назад. Объем заказов увеличился на фоне высокого спроса на контейнерные перевозки с начала пандемии и благодаря растущему спросу на газовозы, отражающему мировые энергетические модели, – пишет издание. – Объем заказов остается высоким и в 2022 году, особенно на контейнеровозы и на суда, работающие на альтернативном топливе».

Несмотря на то, что в общей сложности на танкеры и балкеры приходится 75% дедвейта мирового флота, заказы на них остаются на исторически низком уровне, в то время как объем заказов на контейнеровозы продолжает расти. По данным Clarksons Research, мировой портфель заказов на контейнеровозы сейчас составляет суммарным дедвейтом 72,5 млн тонн, в то время как балкеров – 63 млн тонн, а нефтяных танкеров и танкеров-продуктовозов – 34 млн тонн (это является историческим минимумом для последнего сегмента за последние 25 лет).

В The Maritime Executive отмечают, что портфель заказов на новые контейнеровозы начали расти во второй половине 2020 года. За этот период было заказано порядка 900 судов суммарной вместимостью 7 млн TEU.

Согласно отчету Clarksons Research, треть всех заказов, размещенных в 2022 году, приходится на суда, работающие на альтернативном топливе: аммиаке, метаноле и водороде. Таких судов за 6 месяцев было заказано 268 судов. Это две трети от совокупного заказанного тоннажа.

Фото: CMA CGM