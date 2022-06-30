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Астраханская область готова стать центром строительства дноуглубительного флота в России
30.06.2022

Астраханская область готова стать центром строительства дноуглубительного флота в России


    • В Астраханской области в настоящее время работают 11 крупных и средних судостроительных и судоремонтных предприятий. Вместе с тем, предприятия отрасли испытывают сложности в работе, заявил губернатор региона Игорь Бабушкин на встрече с министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым.

    Как сообщает пресс-служба Минпроторга, И.Бабушкин предложил разработать 10-летнюю программу по строительству отечественных земснарядов на базе региональных предприятий.

    «Учитывая международную обстановку и невозможность поставок из недружественных стран, необходимо разработать российский аналог этого проекта с применением российского оборудования и, частично, оборудования из стран-партнёров. Астраханская область готова выступить центром строительства дноуглубительного флота для нужд всей страны. Имеются компетенции и опыт строительства земснарядов для Росморречфлота и Казахстана», — сказал он.

    Д.Мантуров выразил поддержку в разработке программы по строительству отечественных земснарядов. «Поскольку основным держателем информации по потребности в земснарядах является Росморречфлот, полагаю, что он должен подключиться к этой работе для определения потребности и финансирования. Со своей стороны, Минтпромторг России отработает программу по строительству земснарядов на верфях», — отметил глава Минпромторга.

    Особо важным вопросом в повестке стало сохранение финансирования строительства серии земснарядов на заводе «Лотос». По словам губернатора, ОСК планирует до конца текущего года завершить изменения рабочей конструкторской документации по замещению импортного оборудования на российские аналоги. Проведение этой работы очень важно с учетом отсутствия российских проектов земснарядов. Она позволит получить готовый российский проект, который возможно запустить в серийное производство по всей стране.

    «На «Лотосе» планируется финансирование строительства не менее 2 контейнеровозов. Средства для заключения контрактов могут быть направлены уже в IV квартале текущего года», —  прокомментировал Д.Мантуров.

    Помимо этого, И.Бабушкин рассказал о строительстве плавучих доков на предприятиях «Южного центра судостроения и судоремонта». В рамках государственной программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса» планируется строительство новых плавучих доков грузоподъемностью 25000 тонн и 12500 тонн для нужд «Северная верфь» и «Янтарь».

    Фото: Минпромторг


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