CSSC завершил поставку 15-тысячников для CMA CGM

CMA CGM принял в эксплуатацию замыкающий контейнеровоз в серии из десяти судов вместимостью 15 тыс. TEU, заказанных в 2019 году у Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC), сообщает Offshore Energy.

Контейнеровоз получил название «CMA CGM Greenland». Он будет работать под флагом Панамы на трейде Азия – Средиземноморье в рамках сервиса Mediterranean Club Express (MEX). Это sistership четырех контейнеровозов – «CMA CGM Patagonia» (сдан в эксплуатацию в сентябре 2021 года), «CMA CGM Kimberley» (сдан в декабре 2021 года), «CMA CGM Everglade» (сдан в январе 2022 года) и «CMA CGM Galapagos» (сдан в июне 2022 года). Эти контейнеровозы работают на СПГ. Они оснащены 1,8 тыс. рефрозеток. Длина каждого судна составляет 366 м, ширина – 51,2 м, осадка – 16 м. Вместимость – 15254 TEU.

Еще пять контейнеровозов в этой серии имеют вместимость 15536 TEU. Они построены на китайской верфи Hudong-Zhonghua Shipbuilding, дочерней компании CSSC. Эти суда работают на традиционном топливе, оборудованы гибридной системой скрубберов. «CMA CGM Zephyr» был сдан в эксплуатацию в августе 2021 года, «CMA CGM Hermes» — в октябре 2021 года, «CMA CGM Osiris» — в ноябре 2021 года, «CMA CGM Apollon» — в январе 2022 года и «CMA CGM Adonis» — в феврале 2022 года.

Изначально сдача всех 10 контейнеровозов планировалась на 2021 год.

Фото: VesselFinder