Yang Ming принял десятый 11-тысячник

Yang Ming принял контейнеровоз вместимостью 11 тыс. TEU, который получил название «YM Trophy». Это десятое судно в серии из 14 контейнеровозов вместимостью 11 тыс. TEU, которые Yang Ming фрахтует у Shoei Kisen Kaisha, Ltd.

По информации Yang Ming, номинальная вместимость судов составляет 11860 TEU, они оснащены 1 тыс. рефрозеток и скрубберами. Также контейнеровозы оснащены установкой для очистки водного балласта и «alternative marine power» (AMP). Длина судов составляет 333,9 м, ширина – 48,4 м, осадка – 16 м, скорость – 23 узла.

«YM Trophy» будет задействован на транстихоокеанском сервисе PS6. Ротация портов на сервисе: Циндао — Нинбо – Пусан – Лос-Анджелес — Кобе – Циндао.