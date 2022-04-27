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Yang Ming принял десятый 11-тысячник
27.04.2022

Yang Ming принял десятый 11-тысячник

    • Yang Ming принял контейнеровоз вместимостью 11 тыс. TEU, который получил название «YM Trophy». Это десятое судно в серии из 14 контейнеровозов вместимостью 11 тыс. TEU, которые Yang Ming фрахтует у Shoei Kisen Kaisha, Ltd.

    По информации Yang Ming, номинальная вместимость судов составляет 11860 TEU, они оснащены 1 тыс. рефрозеток и скрубберами. Также контейнеровозы оснащены установкой для очистки водного балласта и «alternative marine power» (AMP). Длина судов составляет 333,9 м, ширина – 48,4 м, осадка – 16 м, скорость – 23 узла.

    «YM Trophy» будет задействован на транстихоокеанском сервисе PS6. Ротация портов на сервисе: Циндао — Нинбо – Пусан – Лос-Анджелес — Кобе – Циндао.


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