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Перевозки через погранпереход Камышовая – Хуньчунь выросли на 20%
21.09.2022

Перевозки через погранпереход Камышовая – Хуньчунь выросли на 20%


    • Грузоперевозки через пограничный переход Камышовая – Хуньчунь выросли более чем на 20% в январе-августе, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

    В августе 2022 года через пограничный переход Дальневосточной магистрали Камышовая (РФ) – Хуньчунь (КНР) перевезено 245 тыс. тонн грузов, что на 21,6% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

    Всего за восемь месяцев текущего года через границу в обоих направлениях перевезено 2 млн 299 тыс. тонн грузов, что на 10,8% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

    В январе-августе через погранпереход перевезено 2 млн тонн угля (-1%). Контейнерные отправления в Китай выросли в 5,5 раза, достигнув объема 245 тыс. тонн. Также увеличились экспорт металлической руды на 15,6% до 32 тыс. тонн и транзитные отправки Китай-Европа (в 2,9 раза) до 18 тыс. тонн.

    Фото: телеграм-канал ДВЖД


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