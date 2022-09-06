Сбербанк поучаствует в строительстве комплекса по перевалке угля через Амур

Сбербанк, китайская инжиниринговая корпорация «Сюань Юань» и российский инвестиционный холдинг «Центр развития портовой инфраструктуры» (ЦРПИ) в ходе Восточного экономического форума подписали меморандум о намерениях, определяющих общие принципы будущего сотрудничества.

Подписи под документом поставили заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, исполнительный президент корпорации «Сюань Юань» Сюе Хайлун, а также генеральный директор ЦРПИ Евгений Прилепин, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Сбербанк в рамках соглашения готов предоставить компаниям торговое финансирование их экспортных, импортных и внутрироссийских потоков, включая дочерние и аффилированные общества.

Меморандум обозначает намерения сторон сотрудничать в инвестиционной сфере, в том числе по строительству конвейерной системы перевалки угольной продукции через реку Амур из Амурской области в провинцию Хэйлунцзян, Китай.

Отмечается, что Сбербанк предоставит свою экспертизу не только по финансированию перевалочного проекта угля через реку Амур, но и для обеспечения операционной деятельности сторон в рамках намеченного взаимодействия для эффективного применения имеющихся у них ресурсов.

Фото: Deita.ru