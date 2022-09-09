Производство СПГ для бункеровки морских судов запустят в Находке

В Находке построят завод по производству СПГ. Инвестиционный проект намерена реализовать Дальневосточная инвестиционная компания (входит в группу компаний Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации). Об этом сообщается на сайте Инвестиционного агентства Приморского края. Стоимость проекта оценивается в 7,5 млрд рублей.

Соглашение о сотрудничестве между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Дальневосточной инвестиционной компанией подписано в рамках VII Восточного экономического форума.

В течение 2023-2025 годов планируется строительство и введение в эксплуатацию завода, перерабатывающего 150 млн. кубометров газа в год. Полученное бункерное топливо пойдет на обеспечение морских судов в акватории портов Дальнего Востока и снабжение береговых потребителей СПГ на территории России и стран АТР.

Генеральный директор Восточно-Арктической Нефтегазовой Корпорации Станислав Неверов рассказал, что этот инвестпроект реализуется в рамках выполнения долгосрочной программы развития производства СПГ, принятой правительством РФ в марте прошлого года, согласно которой к 2035 году мощности заводов планируется нарастить до 80-140 миллионов тонн. «Сегодня Дальний Восток ведёт активное освоение морских запасов газа, строя заводы в непосредственной близости от места добычи, мы снижаем затраты на производство. Транспортировку СПГ выгодно осуществлять по морю и рынок сбыта — обширен», — подчеркнул он.

Фото: Инвестиционное агентство Приморского края